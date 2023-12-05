شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 25 آخرين فى انقلاب أتوبيس بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 25 آخرين، فى انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل شمالي شرق محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل تابع لإحدى الشركات، على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن وقوع عدد من والوفيات والمصابين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية، وتبين مصرع 7 أشخاص، وإصابة 25آخرين بكدمات وجروح وكسور متنوعة وهم كل من : محمد حامد عبد العزيز،42 سنة، نجار، مقيم بالمنصورة، إيمان محمد عمران، 24 سنة بدون عمل، قنا، حمدي صلاح فؤاد ، 30 سنة، طيار مدني، مقيم قنا، رنين خالد أحمد، 25 سنة، بدون عمل، مقيمة أسوان، أحمد محمود محمد، 36 سنة، سائق مقيم القاهرة، نورهان ابراهيم علي، 25 سنة،طبيبه بحميات قنا، عمر زكريا حفناوي،43 سنة، سائق الاتوبيس، عبد الحميد فتحي جوهر50 سنة عامل، المعادي- القاهرة ، غادة ناصر صبري، 23 سنة، موظفة، طنطا، هاني فكري جرجس، 32 سنة، مهندس مدني يقيم الأقصر، كريم محمد فاروق، 45 سنة، مهندس مدني، يقيم القاهرة، مؤمن أحمد عبد القوي، 18 سنة، طالب، مقيم قنا كسر، هشام محمد عبده، 22 سنة، عاطل، مقيم الأقصر، ولاء علي محمد، 46سنة، عاطق، مقيم الأقصر، حسن حسين السيد، 46 سنة، محاسب، مقيم الأقصر، عبد الرحمن محمد أبو المجد،20 سنة، طالب مقيم الاقصر، رؤى علي محمد، 20 سنة طالبة، مقيمة الأقصر، منه نصر عبد النافع،20 سنة، طالبة مقيمة بالأقصر، ياسمين محمود ابراهيم، 28 سنة، بدون عمل، مقيمة قنا، أسيل مصطفى اسماعيل، 9سنوات، طالبة مقيمة قنا وعمر زكريا حفناوي ، 43 سنة، سائق الاتوبيس، مقيم المحلة الكبرى،حسين محمود عبد الحميد، 43سنة، نجار، مقيم المنصورة، أحمد عبد المجيد متولي، 44 سنة، عميد شرطة، مقيم الاسكندرية،محمود محمد عيسى، 23 سنة، مقيم بالبحيرة، محمد علي أحمد، 25 سنة،بدون عمل، مقيم الأقصر، محمد محمد عبد العزيز، 45 سنة، بدون عمل مقيم المنصورة .