شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستعرض الموقف التنفيذى لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، العقيد بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة والذي يمثل أحد المشروعات الكبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر .

وتم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم ، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 61% .

قال سويلم أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة .

وأوضح أن هذه المشروعات تهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه فى إنتاج الغذاء .

و تعد هذه المشروعات نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة من خلال إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة ، توفر الآلاف من فرص العمل وتدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية .

الجدير بالذكر أن مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام يتكون من 13 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول 152 كم ومسار مواسير بطول 22 كم ) .