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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارت تجنيس مواطنين بجنسيات عدة دول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارات لوزارة الداخلية، بأرقام من 2353 إلى 2359 ، بالسماح لعدد من المواطنين بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بالإضافة إلى عدد منهم بالتجنيس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
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