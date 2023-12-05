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الجريدة الرسمية تنشر قرارت تجنيس مواطنين بجنسيات عدة دول

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارت تجنيس مواطنين بجنسيات عدة دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية  قرارات لوزارة الداخلية، بأرقام من 2353 إلى 2359 ،  بالسماح لعدد من المواطنين بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بالإضافة إلى عدد منهم بالتجنيس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

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