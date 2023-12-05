شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الغذائية: انتخابات المصريين بالخارج عكست الاصطفاف خلف الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن مشهد تصويت المصريين بالخارج وهم يحملون الإعلام المصرية وصورة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى يعكس حجم القبول الكبير الذى يتمتع به الرئيس السيسى من مختلف فئات المجتمع وفى القلب منهم المصريين بالخارج.

وأضاف "عيش" فى تصريحات صحفية: مشاركة المصريين بالخارج علي مستوي 121 دولة حول العالم وبنسبة كبيرة يخبرنا بأن المصريين دائمًا يضربون أروع الأمثلة في استخدام حقهم الدستوري لرسم خارطة طريق لمستقبل أفضل لأبنائهم، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج يستحقون كل الشكر والتقدير لدورهم المهم فى دعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة أزمة الدولار ومشاركتهم فى المشروعات الاستثمارية المصرية مشيداً بدور المصريين بالخارج فى إفشال جميع الأكاذيب والافتراءات والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية لقوى الشر والظلام والإرهاب ضد مصر وقيادتها وشعبها.

وأكد: قمت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تصويت وحشد عمالنا بأنتخابات رئاسة الجمهورية ايام 10 و11 و12 ديسمبر ومهمه غرفة العمليات متابعة حشد العمال وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم من أجل تسهيل مهمه العامل في عملية التصويت، هذا الي جانب استمرار حملة "انزل شارك .. صوتك أمانة" والتي اطلقناها لمتابعة العمال واجراء جولات ميدانية بمواقع الانتاج المختلفة لتعريفهم بمدي أهمية المشاركة السياسية في انتخابات رئاسة الجمهورية.