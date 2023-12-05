شكرا لقرائتكم خبر عن العدالة المناخية ودور المجتمع المدنى أبرز جلسات التضامن فى Cop28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار فاعليات قمة المناخ cop 28 بدبى، التى بدأت الخميس الماضى 30 نوفمبر وتمتد حتى يوم 12 ديسمبر 2023 فى دولة الإمارات، تشارك مصر من خلال تنظيم جناح مصرى رسمى فى المؤتمر، بعدد من الأنشطة على مدار أيام المؤتمر.

تتضمن فعاليات الجناح المصري بمؤتمر الإمارات، العديد من الأحداث الجانبية وفقاً للأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ حيث يتم التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، فنجد وزارة التضامن عقدت منذ اليوم الأول العديد من الجلسات ومستمرة حتى يوم 11 ديسمبر.

بدأت جلسات وزارة التضامن بالتعاون مع شركاؤها من مؤسسات المجتمع المدنى اول يوم فى عقد جلسة تحت عنوان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في مؤتمر المناخ والمؤتمرات المشابهة تعزيز التضامن الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، تلها جلسة حول المناصرة المناخية.

يستضيف الجناح المصرى الرسمى فى قمة المناخ غدا جلسه حول المجتمعات المستدامة وتغير المناخ، وآخرى حول التمويل المحلي ودوره في دعم قضايا، ويوم 9 ديسمبر تنطلق جلسة العدالة المناخية ودور المجتمع المدني في توطين أهداف التنمية المستدامة.

بعض الأحداث الجانبية التى تتم داخل الجناح المصرى تتم برعاية مؤسسات القطاع الخاص والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، كما يتم عرض العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني، في التعامل مع قضية التغيرات المناخية، وتأثيرها على القطاعات المختلفة.

يستضيف الجناح المصرى بقمة المناخ ، أيضا عرض لمبادرة 30×30 من أجل دعم صون التنوع البيولوجي بالارتكاز على مواجهة تغير المناخ وتحالف تمويل الطبيعة.

تدور أغلب الجلسات فى الجناح المصرى حول عرض نتائج المبادرات التي تم إطلاقها خلال COP 27، ومبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي ENACT".

كما تنطلق داخل الجناح المصرى فى قمة دبى للمناخ فعاليات خاصة بتسريع الشراكة مع الأطراف المختلفة بها، لتحقيق التكامل بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ومبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمودAWARE"، وكذلك "حلول مناخية للحفاظ على السلام".

جدير بالذكر أنه شاركت وزيرة البيئة في عدد من الجلسات والحوارات الوزارية رفيعة المستوى، والمناقشات في الموائد المستديرة التي تتناول موضوعات تمويل المناخ والهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ، والانتقال العادل والاستثمار الأخضر