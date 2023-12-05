شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 1080 طن مخلفات بكفر غطاطى أسفل الدائرى والان مع تفاصيل الخبر
وكلف اللواء أحمد راشد حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل برفع كافة المخلفات والرتش وتحسين مستوى النظافة أسفل الطريق الدائري كفر غطاطي في المنطقة المحصورة ما بين المنصورية واسكندرية الصحراوي والمنطقة ما بين المنصورية وشارع اللبيني.
واطلع المحافظ على جهود الحملات التي أسفرت عن رفع 1080 طن من المخلفات الصلبة، والرتش في المناطق المشار إليها وذلك من خلال 60 نقلة بالسيارات والمعدات ضمن أعمال التطوير الشاملة التي يشهدها القطاع بحي الهرم.
وشدد المحافظ على رئيس الحي بالمتابعة الدورية للمنطقة، للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجددًا، مشيرًا أنه تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات، وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والمركبات، مؤكداً التعامل الفوري حال رصد المخلفات أو تراكمات، لما لملف النظافة من أهمية سواء على المستوى البيئي أو الصحي أو الجمالي.
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