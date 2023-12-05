شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القاهرة تجرى عمليات غسيل لتطهير الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة ، ان عمليات غسيل شبكات المياه بجميع مناطق وأحياء محافظة القاهرة مستمرة على مدار الساعة وفقاً لجدول زمنى يستهدف تطهير وتعقيم جميع خطوط ومواسير المياه وذلك بمعرفة متخصصين من قطاع المعامل والبحوث والقطاعات الفنية بالشركة، وذلك فى إطار حرص الدولة على توفير الخدمات لكافة المواطنين بأعلى معايير الجودة العالمية وضمان استدامة الخدمات المقدمة..

وتأتى عمليات تطهير خطوط المياه ضمن خطة الشركة لضمان سلامة ومأمونية مياه الشرب وتشرف عليها جهات رقابية عدة منها وزارة الصحة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك للتأكيد على سلامة وجودة المياه المنتجة ومطابقتها لأعلى معايير الجودة العالمية.

وتتضمن عمليات غسيل وتطهير خطوط المياه رفع عينات من المياه من نقاط متفرقة بشبكات توزيع المياه و المنازل والمحال التجارية وذلك للتأكيد على جودة المياه التى تصل للمواطنين بجميع أطراف شبكة التوزيع.