الكنائس الإنجيلية بالإسماعيلية تنظم اليوم مؤتمر المشاركة بالانتخابات واجب وطنى

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القاهرة - سامية سيد - تنظم الكنائس الإنجيلية بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء، مؤتمر المشاركة واجب وطنى معا لمستقبل أفضل وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك تحت رعاية رئاسة الطائفة الإنجيلية والهيئة العامة للاستعلامات.

وكان الدكتور أندريه زكى رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية إنه أشاد بكافةِ الجهودِ المخلصةِ التي بذلتها الدولةُ المصريةُ خلال السنواتِ الماضيةِ، خاصةً في مجالِالتنميةِ، وأشاد إلى جانبِ هذا بالجهودِ العظيمةِ التي يبذلُها التحالفُ الوطنيُّ للعملِ الأهليِّ التنمويّ، والذي يقومُ بدورٍ كبيرٍ بالتعاونِ مع كافةِ الجهاتِ، وبالشراكةِ معَ عددٍ كبيرٍ منْ منظَّماتِ المجتمعِ المدنيِّ بمصرَ، في تحسينِ نوعيةِ الحياةِ للمواطنين بمُختَلَفِ محافظاتِ الجمهوريةِ، هذا التحالفُ الذي أعتَبِرُه نقلةًكبيرةً في تاريخِ العملِ المجتمعيِّ بمِصْرَ والتعاونِ بينَ المجتمعِ المدنيِّ والحكومةِ، وهو يتمتَّعُ بنصِّ قانونِ التحالفِ بعنايةِ ورعايةِ رئيسِ الجمهوريةِ، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع أندريه زكى خلال كلمته فى مؤتمرْ: "شارك بصوتك... نصنع مستقبل مصر"، والذي نظِّمتُه وحدةُ التنميةِ المحليَّةِ بالهيئةِ القبطيةِ الإنجيليةِ للخدماتِالاجتماعيةْ. أن مصرُ حققت خلال السنواتِ الماضيةِ إنجازاتٍ تنمويةً غيرَ مسبوقةٍ، في شتَّى المجالاتِ لصالحِ كلِّ المواطنينَ، وبالأخصِّ المواطنينَ الأكثرَ استحقاقًاوالأكثرَ احتياجًا والأَوْلى بالرعايةِ؛ فرُغمِ تتابعِ التحدِّياتِ وتنوُّعِ أشكالِهَا، ما بينَ الحربِ ضدَّ الإرهابِ، ثم فيروس كورونا، ثم الحربِ الروسيةِ الأوكرانيةِ، ثمالنِّزَاعاتِ التي تشهدُها دُوَلُ المِنطقةِ، وغيرِهَا من التحدياتِ استطاعتْ مصرُ أنْ تحقِّقَ إنجازاتٍ تنمويةً كبيرةً.

وذكر أن المبادراتُ الرئاسيةُ العديدةُ التي أطلقتْها الدولةُ ساهمت فى تغييرِ وجهِ مِصرَ بحقٍّ، وعلى رأسِها مبادرةُ "حياة كريمة" لتطويرِ وتنميةِ الريفِ المصريِّ.

وأكد رئيس الهيئة الإنجيلية على حرصِ الدولةِ المصريةِ على اتخاذِ خطواتٍ منْ شأنِها رفعُ الوعيِ بقيمةِ المواطنةِ والمساواةِ بينَ المواطنينَ، وقد حدثَ هذا من خلالِ إرادة سياسيةٍ مخلصةٍ، واهتمامٍ غيرِ مسبوقٍ بالمجتمعِ المدنيِّ وتعظيمِ دورِهِ في التعاملِ معَ القضايا والتحدِّياتِ ومساهمتِهِ في تحسينِ نوعيةِ الحياةِ لدىالمواطنينْ. وما كانَ يمكنُ أنْ يتمَّ كلُّ هذا إلا بوجودِ مواطنٍ يحبُّ بلادَهُ بإخلاصٍ وصدقٍ، ويرى الظروفَ والتحدياتِ ويدركُ الفرصَ، ويشاركُ بجديةٍ في بناءِ وطنِهِ؛فالمشاركةُ هي التي تصنَعُ مستقبلَ الأوطانِ.