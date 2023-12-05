نقابة المهندسين تنظم قرعة علنية لتخصيص 36 تأشيرة حج هيئات للمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت لجنة الحج بالنقابة العامة للمهندسين قرعة علنية لتخصيص 36 تأشيرة حج هيئات مخصصة للنقابة، تقدم لها 79 مهندسًا.

وبحسب بيان، تمت القرعة بحضور المهندس محمود عرفات أمين عام نقابة المهندسين ورئيس لجنة الحج، والدكتور مهندس أحمد البدوي سيد وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد حمودة الأمين العام المساعد للنقابة ومقرر لجنة الحج، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي أمين الصندوق المساعد، والمهندس جمال عبدالواحد رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم وعضو لجنة حج الهيئات، والمهندس الاستشاري محمود السيد العربي عضو المجلس الأعلى للنقابة وعضو اللجنة، كما حضر القرعة أغلب من تقدموا للحصول على تأشيرة حج الهيئات من النقابة.

وقبل بدء سحب القرعة رحب المهندس محمود عرفات أمين عام نقابة المهندسين ورئيس لجنة الحج، بالحضور، وتمنى للجميع حجًا مبرورًا، مؤكدًا أن رحلات الحج التي تنظمها النقابة ذات مستوى متميز، وقال: "نحرص على أن نوفر للمهندسين رحلات حج متميزة يجدون فيها كل سبل الراحة".

وقال الدكتور مهندس أحمد البدوي سيد: كنا نتمنى توفير تأشيرات حج تلبي طلبات كل المهندسين، ولكن العدد المخصص للنقابة من تأشيرات حج الهيئات لم يمكننا من ذلك، وعمومًا الأعمال الصالحات بالنيات، ومن سيفوز في القرعة نتمنى له حجًا مبرورًا ومن لم يوفق في قرعة اليوم سيؤجر على نيته – إن شاء الله.

وأكدت المهندسة الاستشارية زينب عفيفي أمين الصندوق المساعد أن أسعار الحج بنقابة المهندسين هي الأقل في مصر وقالت: مندوبي النقابة في الحج يحرصون على تقديم أفضل الخدمات للمهندسين.

وأضافت: "أديت الحج أكثر من مرة مع أكثر من جهة في مصر، وكان الحج مع نقابة المهندسين من أفضلهم".

وتمت إجراءات القرعة، وأسفرت عن فوز المهندسين الآتي أسمائهم.

1. عماد محمد زيان زيان.

2.محمد متولي محمد أحمد.

3. حسني عبد الحليم أبو سريع.

4.كريم محمد عبد الرحمن عباس.

5.أحمد محمد عبد الغني عبد الله.

6.مايسة عبد المجيد راشد.

7.إيمان ماهر أحمد عبد الرازق.

8.إيمان محمد عبده الموجي.

9. عبد الهادي عبد المنعم صادق.

10.أحمد مختار إسماعيل أحمد.

11. عطية عبد العزيز حسين علي.

12.حسام الدين عبد الفتاح علي.

13.علي حسن علي عبد الرازق.

14.حسني علي حسين محمد.

15. جمال عبد الفتاح النادي.

16. كمال منصور محمد صقر.

17.هشام سعيد دياب إبراهيم.

18.محمد أحمد عبد العزيز همام.

19.محمد أبو زيد أحمد عطيه.

20. رضا مصطفى دسوقي.

21. محمد محمد حسن.

22. طارق محمد علي أحمد.

23. هاني أحمد حسنين محمد.

24. سميرة محمد سعيد محمود.

25.أحمد حبشي طايع الدسوقي.

26. مها عبد المنصف محمود موسى.

27. أبو بكر محمد عبد الحفيظ عثمان.

28. أيمن علي عبد القادر سرحان.

29. ميرفت جابر محمد خالد.

30. داليا طلعت زكي.

31.علي محمد محمد علي مقبول.

32. عبد الرحمن الغنيمي القط.

33. نجوى طه طه عبد اللطيف.

34. ياسر أحمد فاروق حسن علي.

35.حسام عبد النبي درويش حسن.

36.محمد عبد الوهاب مصطفى.

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