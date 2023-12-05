وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع وزير صناعة أرمينيا مجالات التصنيع المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي تعتمد على الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة في مجالات مماثلة، وذلك بهدف التعرف على أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والعمل على توطينها داخل الشركات والوحدات التابعة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بدولة أرمينيا روبيرت خاتشاتريان، والوفد المرافق؛ لبحث مجالات التصنيع المختلفة وتبادل الخبرات لخدمة الأهداف التنموية للبلدين، وذلك على هامش فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس- EDEX 2023"، الذي يقام بمصر في نسخته الثالثة، بمركز مصر الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من (4 - 7) ديسمبر 2023، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات بين الجانبين، والتطور الملحوظ التي شهدته العلاقات على مستوى كافة الأصعدة، وذلك بدعم من القيادة السياسية بالبلدين، والذي اتضح جلياً من خلال زيارة الرئيس السيسي لدولة أرمينيا في يناير 2023، وكذلك مشاركة رئيس جمهورية أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان في القمة العالمية للمناخ "COP27"، التي عُقدت في شرم الشيخ بشهر نوفمبر 2022.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، قدرات الوزارة في مجال التصنيع العسكري المصري، مؤكداً الدور الأساسي للوزارة، والذي يتمثل في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة والشرطة من أسلحة ومعدات وذخائر، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية والمشاركة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

من جانبه.. أكد وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة روبيرت خاتشاتريان، أن دولة أرمينيا تشارك بقوة في معرض "EDEX 2023"، وذلك من خلال 13 شركة أرمينية تعمل في مختلف مجالات الصناعات الدفاعية.

وأعرب عن اهتمام الجانب الأرميني بالتعاون مع الجانب المصري، وعلى رأسه شركات الإنتاج الحربي، في مجالات التصنيع المختلفة وتبادل الخبرات لخدمة الأهداف التنموية للبلدين، خاصةً في ظل علاقات الصداقة (الأرمينية – المصرية) المتينة والممتدة تاريخياً، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وخصوصاً مجال التحول الرقمي والاستعانة بتكنولوجيات التصنيع الحديثة وتطبيق مبادئ الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أن افتتاح المعرض في ذلك التوقيت جاء ليؤكد التقدم الهائل الذي تتمتع به مصر في مجال التصنيع العسكري.

في السياق.. رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي، الوفد الأرميني، في جولة داخل جناح الوزارة في معرض "EDEX 2023" استعرض خلالها أحدث المنتجات العسكرية من أسلحة ومعدات وذخائر، والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة.

وأوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاء يأتي تعزيزاً للعلاقات القوية بين الجانبين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء على تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين؛ للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع، وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة، ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.

حضر اللقاء، المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.