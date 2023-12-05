بعد انقشاع الشبورة.. إعادة فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي ومحور روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، إعادة فتح محور روض الفرج أمام قائدي السيارات عقب تحسن مستوى الرؤية.

وعينت الإدارة العامة للمرور خدمات ميدانية على الطريق لتقديم أوجة المساعدة لقائدي السيارات بالطريق، فيما إعادة إدارة المرور فتح طريق الإسماعيلية الصحراوي عقب انقشاع الشبورة المائية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

وتراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أي معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.