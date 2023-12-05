الاقتصادية تنظر أولى جلسات محاكمة زوج الفنانة علا غانم السابق لاتهامه بسبها وقذفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تنظر المحكمة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة زوج الفنانة علا غانم السابق، لاتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف.

وكانت الفنانة علا غانم، تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها على إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في تلك الدعوى.

وقررت النيابة العامة في القاهرة، استدعاء طليقها لسماع أقواله في الاتهام الموجة إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول، وأيضا تحريز الرسائل لفحصها، وعرضها على خبير فني، ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة لأقوال طليق الفنانة.