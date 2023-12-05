الانتخابات الرئاسية 2024.. نادي النيابة الإدارية يشكل غرفة عمليات مركزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أعلن مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنادي الإدارية برئاسة المستشار عبدالروؤف موسى، رئيس مجلس إدارة النادي، لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها.\

من جانبه أكد المستشار عبدالرؤوف موسى، رئيس النادي، أن الغرف تستهدف تلقى الاستفسارات، والملاحظات، والشكاوى من مستشاري النيابة الإدارية القائمين بالإشراف على العملية الانتخابية في جميع محافظات الجمهورية، والعمل على حلها، لافتا إلى أن غرفة العمليات تهتم أيضا بتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لمستشاري النيابة الإدارية القائمين بالإشراف على الانتخابات أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل.