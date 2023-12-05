عروس تطلب الخلع: عايزني أغسل رجله وأبخر الشقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "سالي. خ"، 28 سنة، ربة منزل، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة: "عاوزني أغسل رجله وأبخر الشقة وهو قاعد".

تروي الزوجة تفاصيل زواجها لمصراوي، بأنها تزوجت من "عبدالله. م"، 36 سنة، صاحب مطبعة، زواج تقليدي، بعد ترشيحه من أحد الأقارب، زواج دام 7 أشهر فقط.

تكمل الزوجة: لم أعلم بكل تفاصيله وتركت العشرة تظهر لي ما بداخله، لكن ما خفي كان أعظم فهو يعتبر نفسه "سي السيد"، ويطالبني بعمل تحضيرات غريبة قبل دخوله المنزل بدقائق، حاولت تغير في الروتين الذي يفرضه من أول أسبوع زواج، لكن لم أجد منه فائدة.

تضيف سالي: أجبرني على تنفيذ طلباته الغريبة 7 أشهر، حتى جعلني أشعر بأني خادمة وليست زوجة، لكني جلست مع نفسي، واتخذت قرار الابتعاد عنه حتى يشعر بالتغيير في المعاملة ويتراجع عما يفعله".

أوضحت: تركت المنزل لشهور ولم يحاول التغيير أو التصالح بل قام بتهديدي بالزواج من أخرى، وعندما طالبته بالطلاق، رفض، فلجأت بعد فترة تفكير طويلة لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى خلع حملت رقم 7501 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، لم يتم الفصل فيها حتى الآن.