5 أيام على انطلاقها.. كيف تدلي بصوتك في الانتخابات الرئاسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنطق الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلة بين المرشحين عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة "تزكيات النواب"، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران "تزكيات النواب".

ويرصد "الخليج 365" كيف يمكن للناخب الإدلاء بصوته داخل اللجنة الانتخابية.

1- اعرف بيانات لجنتك الانتخابية من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

2- التوجه للجنة متاح من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً.

3- يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة على ظهرها ختم الهيئة الوطنية للانتخابات وتاريخ الاقتراع.

4- يتنحى الناخب جانبًا لإثبات رأيه في نفس قاعة الانتخاب بالتأشير.

5- يطوي الناخب بطاقة الاقتراع ويودعها الصندوق الخاص.

6- يُوقِّع الناخب قرين (أمام) اسمه بكشوف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.

7- يغمس الناخب إصبعه في مداد "حبر" غير قابل للإزالة قبل 48 ساعة على الأقل ثم يغادر.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية في مصر، الإثنين 18 ديسمبر الجاري.