قرار جديد بشأن التحقيق مع "كروان مشاكل" في واقعة "فيديو المطبخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حجزت النيابة المختصة التيك توكر "كروان مشاكل"، 24 ساعة لحين ورود التحريات في واقعة بث فيديو له مع سيدة تدعى إنجي حمادة داخل مطبخ، يُحرض على الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري.

وقال المحامي وائل سعيد، محامي المتهمة الثانية إنجي حمادة، إن "كروان" لم تتخذ النيابة قرار حول حبسه حتى كتابة هذه السطور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، من القبض على التيك توكر "كروان مشاكل" داخل المحافظة؛ بعد نشره مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور رفقة مذيعة تدعى "إنجي حمادة"، وفق أيمن محفوظ المحامي.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى "سماح. ح" الشهيرة بـ "إنجي حمادة" لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى "أحمد. ع" شهير بـ "كروان مشاكل".

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على "إنجي حمادة" التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة الشاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق معها.

كانت الأجهزة الأمنية قد كثفت جهودها مؤخرا لضبط كروان مشاكل حتى تمكنت من ضبطه في محافظة سوهاج، وتم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وكشف المحامي وائل سعيد، تفاصيل ما جرى في التحقيقات مع موكلته إنجي حمادة أمام النيابة المختصة، بعد ضبطها لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة وخادشة للحياء ظهرت فيها مع تيك توكر شهرته "كروان مشاكل".

وقال "سعيد" في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن موكلته قدمت للنيابة ورقة زواج عرفي من كروان مشاكل، مؤكدة أن مقاطع الفيديو صورها "مشاكل" بعد زواجهما.

قالت إنجي حمادة إن مقاطع الفيديو نشرها "مشاكل" عبر منصات التواصل الاجتماعي دون علمها أو استأذنها، معلقة "كنت براحتي مع جوزي".