حلم السفر.. سقوط نصاب استولى على أموال الشباب في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد.

كان قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من (مشرف معماري- مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق)، وبرفقته 10 أشخاص، بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، بالاستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالي وإيهامهم بقدرته على توظيفهم في مجال المعمار بإحدى الدول مستغلاً إقامته لفترة طويلة بها إلا أنه لم يفي بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 42 جواز سفر- مبلغ مالي، من بينهم جوازات سفر الـمُبلغين.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة مستغلاً طلب بعض الأشخاص منه العمل بإحدى الدول وقيامه بالتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.