شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: قتل الأطفال والنساء جريمة حرب يجب محاسبة إسرائيل عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحسبما أوردت قناة القاهرة الإخبارية، يقول أردوغان أمام القمة الخليجية التركية في الدوحة، إن بلاده قدمت 12 طائرة وسفينتي مساعدات إلى قطاع غزة، متابعا: "قتل الأطفال والنساء جريمة حرب يجب أن تحاسب إسرائيل عليها، لا سيما وأن نتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة من أجل حساباته الداخلية".

وتابع الرئيس التركي: "نهدف إلى إيجاد حل سياسي في سوريا وفق القرارات الأممية".