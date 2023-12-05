شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل بجناح كوريا الجنوبية لليوم السابع: نعرض قنبلة KGGB فى أول مشاركة لنا بإيديكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أنوك تشا، مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "إل أي جي" الكورية الجنوبية إن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX) لعام 2023، مضيفا أن ذلك جاء في إطار الجهود لدخول أسواق صناعة الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا.



جناح كوريا الجنوبية

وقال في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الشركة ستعرض خلال المعرض الذي يستمر حتى يوم 7 ديسمبر، قنبلة "KGGB"، وهي قنبلة كورية موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي(GPS)، ورادار صفيف المسح الإلكتروني النشط(AESA) لـFA-50، والصاروخ الموجه المضاد للدبابات "هيونجونج".

وأضاف أنه من خلال مشاركة الشركة في المعرض، ستروج الشركة لقدرتها التنافسية في تكنولوجيا الدفاع وستعزز مكانتها كشركة دفاع عالمية.



جناح كوريا الجنوبية

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023» خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية ، ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية تشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر.