شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى: الدفع بإنفاذ حل الدولتين السبيل لتحقيق السلام بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، "نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

الصندوق السيادى المصرى يستعد لطرح شركة وطنية خلال الفترة المقبلة

يستعد الصندوق السيادى المصرى طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف الحكومة من برنامج الطروحات تشجيع القطاع الخاص، من خلال ببيع حصص في شركات مملوكة للدولة ذلك بعدما نجحت في بيع حصص بشركات مملوكة للدولة خلال الفترة الماضية، جمعت من خلالها أكثر من 7 مليارات دولار.

انتخابات الرئاسة 2024.. بدء الصمت الانتخابى للداخل الجمعة القادمة

تبدأ فترة الصمت الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، يوم الجمعة المقبلة، والتى تتوقف فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر، بحيث يتاح للناخب التركيز فى اختيار المرشح الذى يرغب فى ترشيحه دون التأثير عليه.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الصمت الانتخابى قبل عملية التصويت بيومين والمحدد لهما 8 و9 ديسمبر وفق القانون وما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات فى جدولها الزمنى الخاص بالانتخابات الرئاسية.

يحظر خلال هذه الفترة ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه.

أمير قطر يثمن الجهود المصرية فى التوصل للهدنة بقطاع غزة

ثمن الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، الدور المصرى والأمريكى بشأن التوصل للهدنة فى غزة، قائلا: " أجدد الشكر لمصر والولايات المتحدة على تعاونهما فى تحقيق الهدنة مؤخرا، وسنواصل الجهود للوصول إلى وقف شامل للإطلاق النار".

دعا أمير قطر خلال قمة مجلس التعاون الخليجى الـ 44، مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وإنهاء الحرب الهمجية وإجبار إسرائيل على العودة لمفاوضات ذات مصداقية لتحقيق حل الدولتين.

وزيرة التضامن: تسليم 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن مبادرة الرئاسة "بر أمان"

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء زيارة لمحافظة الأقصر، وذلك لتسليم عدد من صغار الصيادين بمحافظات الأقصر وقنا وأسوان والوادي الجديد مراكب صيد مجهزة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " بر أمان"، بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي وعدد من الشركات.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مراكب الصيد في أحد مراسي مدينة الأقصر، كما شهدت استعراض صغار الصيادين بمراكبهم في مياه النيل.

رئيس وكالة الفضاء: القمر الصناعى مصر سات2 دخل المدار بعد إطلاقه بـ830 ثانية

أكد الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي المصري " مصر سات 2" دخل المدار المخصص له بعد 830 ثانية من الإطلاق، مضيفا أنه فور دخوله المدار تم فصله، والتواصل معه، و الإطمئنان على صحة عمله، مشيرا إلى أن المحطة المصرية بدأت تتواصل مع القمر، وبالأمس تم إنزال عدد من البيانات من جانب المحطة الأرضية فى مصر.

وأوضح صدقي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اليوم سيتم استكمال عمليات الاتصال مع القمر طوال الوقت فى إطار استمرار عمليات الاختبار.

الصحة الفلسطينية: 108شهداء وعشرات المصابين فى مستشفى كمال عدوان

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن سقوط 108 شهيدا وعشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان، مؤكدة عدم إمكانية إجراء أى عمليات بمستشفى كمال عدوان، حيث يحاصر الاحتلال المستشفى بالدبابات.، رغم وجود أكثر من 7 آلاف نازح داخل مبنى المستشفى.

وأعلنت فصائل فلسطينية، استهداف 5 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس.

أشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن نحو 55 سيارة إسعاف خرجت عن الخدمة بقطاع غزة.، عن القاهرة الإخبارية.

الزمالك لـ"الخليج 365": هذه شروط العفو عن أحمد فتوح

كشف هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك شروط العفو عن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

وقال نائب رئيس الزمالك في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه لم يتم حسم مصير أحمد فتوح حتى الآن، لكن إذا اعتذر، وتم التوصل لاتفاق فأهلا وسهلا به، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على الكرة، قد أكد أنه لم يتم تحديد موقف الثلاثى الموقوف أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى، من العودة للمشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية أو المشاركة فى التدريبات، عقب انتهاء إيقافهم.