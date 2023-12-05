تعرف على الجدول الزمنى للإجراءات المتبقية فى الانتخابات الرئاسية 2024

القاهرة - سامية سيد - 27 يومًا مروا على انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، والتى بدأت يوم 9 نوفمبر مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة، والرموز الانتخابية التى سيستخدمها المرشحين بالسباق الرئاسى، وذلك وفقًا للجدول الزمنى للاجراءات الانتخابية التى حددته الهيئة.

وبعد الانتهاء من أغلب الاجراءات الانتخابية، والتى بدأت منذ يوم 5 أكتوبر ووصلت لتصويت المصريين المقيمين بالخارج، سيتبقى الصمت الانتخابى والتصويت للمصريين داخل البلاد.

وحددت الهيئة الوطنية، الجدول الزمنى لكافة الاجراءات الانتخابية، والتى مر منها قرابة شهرين متواصلين، لتبدأ مرحلة الخوض فى السباق الرئاسى بالداخل، التى تأتى كالآتي:

* يبدأ الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية بالداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، أما عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2023 فى الداخل.

تعقد الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

* تنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

* تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

* حددت الهيئة يومى 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

* تضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية فى الإعادة وتبدأ فترة الصمت الدعائى الأول يوم 4 يناير.

* تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

* تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

* تتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومى 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.