شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل بجناح بونجسان الكورية الجنوبية فى ايديكس: يسعدنا التعاون مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دايون كانج، مدير قسم تصدير منتجات الدفاع فى شركة بونجسان الكورية الجنوبية إن الشركة تسعد بالتعاون مع مصر، حيث تتعاون معها فى خط إنتاج مشترك.

وقال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن شركة "بونجسان" الكورية تنتج مجموعة متنوعة من الذخيرة للأغراض العسكرية - من ذخيرة 5.56 ملم إلى مقذوفات بحجم 8 بوصات لمدافع الهاوتزر.

كما تنتج صفائح وشرائط وقضبان مصنعة من النحاس - شرائط الفولاذ المقاوم للصدأ.

وحول عدد الشركات الكورية الجنوبية المشاركة فى معرض ايديكس هذا العام، قال إن هناك حوالى 5 شركات كبرى فى مجال الدفاع.

وأوضح أن هذه المرة الثالثة التى تشارك فيها الشركة فى معرض ايديكس فى القاهرة.

وكانت وزارة الإنتاج الحربي قالت في بيان لها إن هناك مجالات للتعاون العسكرى والمدنى بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الكورية الجنوبية، مثل شركتى «هانوا/ بونجسان» للتصنيع المشترك للهاوتزر K9-A1 EGY وذخيرته بالتعاون مع شركة «هانوا»، إلى جانب التعاون مع شركة «JST» في مجال تصنيع مُعَدات مصانع تدوير المخلفات الصلبة والتعاون مع «هانوا تكوين» في مجال صناعة كاميرات المراقبة.

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023» خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة .

ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية ، ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر .