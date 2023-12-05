شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يشن 33 حملة بالقاهرة والمحافظات ضد محتكرى السلع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، ويأتى استمراراً لجهود جهاز حماية المستهلك الرقابية في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ومنع الغش بكافة صوره، وضماناً لوصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية بالقاهرة الكبري التي يشنها الجهاز لتحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيراً إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة ، مشيراً إلي تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز ، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الإنضباط في الأسواق ، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع .

(محافظة سوهاج ):

- وفي هذا الإطار ، شن فرع الجهاز بمحافظة سوهاج بالإشتراك مع فرع الجهاز بأسيوط ، حملات مكبر وموسعة أمس بنطاق محافظة سوهاج ، وتشكلت الحملة الرقابية من السادة مأموري الضبط القضائي من فرعي (سوهاج – أسيوط ).

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ،وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجائت المضبوطات بمحافظة سوهاج علي النحو التالي :

- 2 طن أرز ( حجب عن التداول – مجهول المصدر )

- 2 طن بقوليات ( مجهول المصدر )

- 2طن فلفل أحمر مُعبأ ( مجهول المصدر )

- 1.5 طن منتجات غذائية متنوعة ( مجهول المصدر- غير صالحة للإستهلاك )

محافظة الشرقية :

فيما شن فرع الجهاز بمحافظة الشرقية حملات مكبر وموسعة أمس بنطاق المحافظة، وتشكلت الحملة الرقابية من السادة مأموري الضبط القضائي وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ،وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجائت المضبوطات بمحافظة الشرقية علي النحو التالي :

- 2.5 طن دقيق ( مجهول المصدر )

- 925 ك سكر ( بيع بأزيد من السعر )

محافظة الدقهلية :

فيما شن فرع الجهاز بمحافظة الدقهلية حملات مكبر وموسعة أمس بنطاق المحافظة، وتشكلت الحملة الرقابية من السادة مأموري الضبط القضائي وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ،وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجائت المضبوطات بمحافظة الدقهلية علي النحو التالي :

-4 طن سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 1.3 طن أرز ( حجب عن التداول – مجهول المصدر )

- 4 طن دقيق ( مجهول المصدر )

- 3 طن ذرة صفراء ( مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك )

- يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .

- كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .