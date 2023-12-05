شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث حكومة الاحتلال: ارتفاع عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر إلى 406 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ليفى، متحدث حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع عدد قتلي الجيش منذ 7 أكتوبر وصل إلى 406، مشيرا إلى أن الحرب ستؤدى إلى القضاء على قدرة حماس على شن هجمات، والقضاء أيضا على حكمها لغزة.

وقال متحدث حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إن الجيش حاصر مخيم جباليا واستهدف معقلا لحماس فيه، كاشفا عن جهود دبلوماسية بالتوازي مع الحرب للإفراج عن الرهائن.

أشار المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إلى أن الأرض التي تختبئ فيها حماس فريدة من نوعها.