شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط الكاثوليك يبدأون صوم الميلاد 10 ديسمبر.. وهذه أبرز الأطعمة الممنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة".. بتلك الكلمات من الكتاب المقدس تحتفل الكنائس الكاثوليكية والأسقفية بعيد الميلاد المجيد مساء ليلة 24 ديسمبر، حيث يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر القداس بكاتدرائية مدينة نصر، فيما يترأس المطران سامى فوزى قداس الكنيسة الأسقفية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صوم الميلاد المجيد يوم 10 ديسمبر، وتحتفل به في 25 ديسمبر الجارى، إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

وتستقبل الكنيسة صباح يوم 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثاني.

وقال القمص جورج سليمان كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية إن الأقباط الكاثوليك يبدأون صوم الميلاد المجيد من يوم 10 ديسمبر حتى يوم 25 ديسمبر، وخلال هذه الفترة تقوم الكنيسة بعمل المغارة من يوم 10 ديسمبر، وتكون القداسات فيها مثل الأيام العادية، ويتم عمل التسبحة الخاصة بشهر كيهك، وهى عبارة عن مجموعة صلوات تقام على مدار اليوم، وبعد ذلك تأخذ الكنيسة تمثال المسيح الموجود بها وتضعه فى مغارة داخلها المغارة ونكمل القداس ليلة عشية عيد الميلاد المجيد.

وأوضح أن أبرز الأطعمة الممنوعة خلال فترة الصيام هي كل الأطعمة التي تحتوى على روح، ومن أبرزها الدجاج، واللحوم، والبيض، والأجبان، الألبان، ومسموح بالطعام النباتى، والأسماك طوال الأسبوع "عدا الأربعاء والجمعة".