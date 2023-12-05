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وزارة التعليم تحدد الموضوعات البحثية لطلبة النقل للفصل الدراسى الأول

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القاهرة - سامية سيد - حددت بعض الإدارات والمديريات التعليمية الموضوعات البحثية الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالى لصفوف النقل، كالتالى: 

 

- الموضوعات البحثية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية:

 

- "البيئة النظيفة هدف المجتمعات"، أكتب بحث يوضح ذلك مع توضيح دور الفرد والمجتمع المحلي والأقليمي لتحقيق ذلك.

 

- "المشروعات القومية ونهضة وطن" اكتب فى ذلك مع توضيح أثر المشروعات القومية على الفرد والمجتمع. 

 

- أثر الألعاب الإلكترونية ومخاطرها على الفرد والمجتمع " أكتب بحث في ذلك.

 

ثانياً: الموضوعات البحثية للمرحلة الثانوية :

 

- الثورة التكنولوجية والذكاء الأصطناعي سمة العصر "  أكتب بحث في ذلك.

 

- الجمهورية الجديدة ودورها في تحسين الأوضاع المجتمعية " أكتب بحث يوضح ذلك.

 

- الطاقة النظيفة والتغيرات المناخية " أكتب بحث في ذلك موضحاً أثر التغيرات المناخية ودور الدولة والفرد في الحد منها.

 

وحددت المديريات شروط البحث :

 

. يراعى التنسيق والمراجعة اللغوية كما يراعى ترابط موضوع البحث ويشتمل البحث على ( غلاف ، فهرس ، مقدمة ، الموضوع ، خاتمة ، مراجع ) وارتباط الموضوع بالعناصر الواردة في الفهرس ووضع تصور أو رأى الباحثين في نهاية البحث والالتزام بقواعد التوثيق والأمانة العلمية وشروط الكتابة.

 

- الصف السادس الابتدائى لا يقل عدد صفحات البحث عن 10 صفحات.

 

- الصفين الأول والثاني الإعدادي لا يقل عدد صفحات البحث عن 10 صفحات.

 

- الصفين الأول والثاني الثانوي لا يقل عدد صفحات البحث عن 15 صفحة .

 

- يراعي تعدد مصادر البحث  مجلة ، جريدة ، كتاب، ويقسم المعلم " رائد الفصل " طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، لا تقل المجموعة عن ثلاثة طلاب، ولا تزيد على خمسة طلاب. 

 

-  تختار المجموعة الواحدة موضوع واحد فقط من الموضوعات البحثية السابقة. . يقوم المعلم " رائد الفصل "  بالتعاون مع معلم المادة بمناقشة الطلاب في الموضوعات البحثية، وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب. 

 

- يقوم المعلم " رائد الفصل " بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة، وتوزيع المهام عليهم، والمصادر التي تمت الاستعانة بها، والتحديات التي واجهتهم، وكيف أمكنهم التغلب عليها.

 

- يراعي أن تقوم المجموعة بتصميم صفحة غلاف للبحث مدون بها (عنوان البحث + أسماء الطلبة المشتركين في المجموعة موضح به ما تناوله كل طالب في المجموعة).

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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