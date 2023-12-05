شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على حجز قطارات النوم بالسكة الحديد.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد السكة الحديد إقبالا كبيرا على حجز قطارات النوم خلال هذه الأيام بمناسبة رأس السنة الميلادية، حيث يستمر الإقبال على حجز هذه النوعية من القطارات حتى نهاية الشهر الجارى.





أسعار قطارات النوم بالسكة الحديدللمصريين:

850 جنيها للكابينة الدبل، و1250 جنيها للكابينة السنجل.

الأجانب:

90 دولار للكابينة الدبل، و130 دولار للكابينة السنجل.

وتمتلك هيئة السكة الحديد عربات نوم تقدم خدمات فندقية خلال رحلات السفر، ويقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن كيفية حجز تذاكر قطارات النوم ومتطلبات هيئة السكة الحديد خلال حجزها واسعارها من القاهرة حتى أسوان، والمحطات التي تتوقف بها قطارات النوم وكيفية حجز مقاعدها.





كيفية الحجز1ـ تتوقف قطارات النوم فى المحطات الرئيسية فقط.

2ـ يجرى حجز مقاعدها من مكاتب حجز تذاكر النوم الموجودة بالمحطات الرئيسية.

3ـ يمكن حجزها أيضا أونلاين عبر الموقع الإلكترونى للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد.

4ـ يجرى الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى.

5ـ فى حالة حجز كابينة مزدوجة للجنسين يشترط قسيمة الزواج أو أن تكون القرابة من الدرجة الأولى.