تحالف الصادرات يتعهد بالالتزام للوصول إلى صافى انبعاثات بحلول 2050

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع الأمم المتحدة الخاص بالاطفاقية الإطارية لتغير المناخ، أنه انطلق على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا فى مدينة اكسبو دبى ومستمره حتى 12 ديسمبر الحالى تحالف خاص بوكالات ائتمان الصادرات ذات صافى الصفر، حيث التزمت مؤسسات مالية عامة عالمية بالوصول إلى صافى انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2050، الذى تعقده الأمم المتحدة مع مؤسسات التمويل العامة الرائدة الملتزمة بتحقيق اقتصادات صافية صفرية بحلول عام 2050، من خلال دعم إزالة الكربون من التجارة وتسهيل العمل المشترك من التمويل العام والخاص.

تم إطلاقه فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (COP28) الذى تستضيفه الامارات من قبل الأعضاء المؤسسين وهم"صندوق التصدير والاستثمار الدنماركى (EIFO)، وتنمية الصادرات الكندية (EDC)، وسفينسك اكسبورت كريديت (SEK)، وتمويل الصادرات فى المملكة المتحدة"، وأعضاء منتسبين وهم" الاتحاد لتأمين ائتمان الصادرات (ECI) تصدير كازاخستان"، بالشراكة مع جامعة أكسفورد، ومستقبل التعاون المناخى، والمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمستشار هو تحالف جلاسكو المالى من أجل صافى الصفر (GFANZ)، ويتكون هذا التحالف المالى الأول من نوعه من مؤسسات مالية عامة عالمية تدعم معًا مبادرة تمويل صافية صفرية، حيث حجم التجارة الدولية فى 2022 يصل ل 120 مليار دولار.

التزم أعضاء التحالف بعدد من القرارات أولها " نقل جميع انبعاثات غازات الدفيئة من الأنشطة التجارية بما يتماشى مع المسار إلى صافى الصفر بحلول منتصف القرن، أو قبل ذلك، بما يتوافق مع ارتفاع أقصى فى درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2100.

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كما أعلنوا التزامهم بنشر بيانات وأدلة انبعاثات الغازات الدفيئة سنويًا لعرض الإجراءات المتوافقة مع الالتزامات، ويشمل ذلك إصدار بروتوكولات الإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة الدولية أو الوطنية ذات الصلة ومنهجيات مواءمة محفظة المناخ.

ويضم التحالف أيضا عددًا من الأعضاء المنتسبين الذين يرغبون فى الالتزام بهدف الوصول إلى صافى الصفر، ولكنهم يحتاجون إلى بعض الدعم عند بدء رحلتهم، وتعهدوا بدعم هدف تحقيق صافى انبعاثات غازات الدفيئة، والمضى قدما فى عملية انتقالية عادلة، وسوف يساعدها تبادل المعرفة مع وكالات ائتمان التصدير الرائدة على تسريع انتقالها إلى صافى الصفر.