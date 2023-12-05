شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى مشجعة نساء مصر على المشاركة بانتخابات الرئاسة: مصر بتناديكى من جديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار استعدادات البلاد للانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر عقدها فى الداخل خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023، وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة رسالة لتشجيع السيدات على المشاركة والإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات. وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى رسالتها: "رسالتى النهاردة لكل سيدة مصرية وطنية أصيلة انزلى وشاركى بصوتك فى الانتخابات الرئاسية 2024، دورك كان عظيما ومشرفا ورفعتى رأس مصر وأبهرتى العالم فى كل الاستحقاقات الدستورية اللى فاتت". وتابعت: النهاردة مصر بتناديكى من جديد.. عشان تكملى دورك الوطنى العظيم ده حقك وحق البلد عليكى وصوتك ده هو اللى هيحدد شكل مستقبل بناتك وولادك وهو اللى هيحافظ على أمن واستقرار بلدنا الغالية مصر. وأضافت: شجعى أسرتك وجيرانك وانزلوا من جديد ووصلى صوتك للعالم عشان يعرف إزاى الست المصرية هى الظهر والسند لبلدها. واختتمت: صوتك مهم وبيفرق صوتك أمانة وبلدك أمانة ومصر بيكى أقوى وأجمل.

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