شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات التضامن تتابع صرف معاشات ديسمبر من فروع بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر ديسمبر الجاري حيث أشارت الى انتظام الصرف من فروع بنك ناصر الاجتماعي ، مع تيسير كافة الإجراءات لصرف المعاشات للمستحقين في المواعيد المقررة.

على جانب آخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط تسوية المعاش،على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية ، كما يسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة 156 من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية، ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.