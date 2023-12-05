شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: 27 غرفة عمليات بالمحافظات لمتابعة التصويت بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح مرسال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الاتحاد شكل أيضا 27 غرفة عمليات فرعية بالمحافظات لتسهيل التواصل مع النقابات خلال أيام التصويت بالانتخابات، مشيرا إلى أن غرف العمليات ستتابع معدلات التصويت بين عمال كل نقابة لحث العمال على التصويت بكثافة خلال أيام الاقتراع، للتأكيد على الدور الوطنى للعمال فى مساندة بلادهم خلال تلك الفترات الصعبة، فضلا عن تأييدهم الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال الانجازات التى حققها فى كافة القطاعات، مؤكدا أن كل غرف العمليات مستمرة فى أعمالها طوال أيام الانتخابات لمدة 24 ساعة.
كان قد أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية أخرى، وذلك في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، مشيرا إلى أن تأييده للسيسى من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادى لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة، من أجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، وغيرهم من المشروعات القومية العملاقة.
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