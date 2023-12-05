شكرا لقرائتكم خبر عن تقوم من فطورك تحضر عشاك.. تعرف على شهر كيهك فى التقويم القبطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم الفلاح المصرى طوال أيام موسم الزراعة بمتابعة التقويم القبطى وبخاصة موعد شهر كيهك، كما تهتم الكنيسة أيضا أيضا به خاصة مع احتفالات بدء صوم الميلاد 2023، والذى انطلق الأحد 26 نوفمبر2023.

ويعتبر شهر كيهك رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة الكنيسة اتخذت من التقويم القبطى، الذى يبدأ أوّل أيامه 11 سبتمبر من كل عام، ليكون الوسيلة التى تحدد بها أعيادها ومناسباتها.

وسمى شهر كيهك بهذا الإسم نسبة إلى الإله (كا هاكا) إله الخير، أو الثور المقدس المعروف عند العامة بالعجل أبيس، ومن أبرز الأمثال المرتبطة بهذا الشهر "كياك صباحك مساك"، و"تقوم من فطورك تحضر عشاك".

وشهد شهر كيهك الشهر ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد، يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

وسمى شهر كيهك، بشهر التسبيح أو الشهر المريمى أو سبعة وأربعة، وتسمية "سبعة وأربعة" لها علاقة بتلاوة الـ"7 ثيؤطوكيات"، والـ"4 هوسات"، الخاصة بالتسبحة، لذلك اصطلح الناس على تسميتها بهذا الإسم.