شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العريش يستقبل 4 طائرات مساعدات تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار العريش اليوم الثلاثاء، 4 طائرات مساعدات من الكويت والعراق والأردن تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة، عن القاهرة الإخبارية.

كان إيلون ليفي متحدث حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كشف عن ارتفاع عدد قتلي الجيش منذ 7 أكتوبر إلى 406، مشيرا إلى أن الحرب ستؤدي إلى القضاء على قدرة حماس على شن هجمات وعلى حكمها لغزة.

قال متحدث حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إن الجيش حاصر مخيم جباليا واستهدف معقلا لحماس فيه، كاشفا عن جهود دبلوماسية بالتوازي مع الحرب للإفراج عن الرهائن.

أشار المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إلى أن الأرض التي تختبئ فيها حماس فريدة من نوعها.