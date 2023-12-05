شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل بجناح الهند فى معرض إيديكس: صاروخ أسرع من الصوت أبرز معروضاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض ممثل شركة حكومية في الجناح الهندي الصاروخ "براهموس" الأسرع من الصوت، والذى يمكن إطلاقه من الغواصات أو السفن أو الطائرات أو المنصات الأرضية.



ممثل بجناح الهند

وقال الممثل في تصريح لليوم السابع إن ما يميز الصاروخ هو بالطبع سرعته وقدرته على الطيران في مسارات مختلفة بسرعة عالية مما يجعله ذو فاعلية كبيرة لأنه من الصعب استهدافه مشيرا إلى أنه يمكن يصيب أهدافا على مسافة حوالى 300 كيلومتر.

وأوضح أن هذه المرة الثالثة التى تشارك فيها شركة براهموس في معرض إيديكس المقام في مصر.



جناح الهند فى ايديكس

وتشارك منظمة البحث والتطوير الدفاعي (DRDO)، والتي تعد جناح البحث والتطوير بوزارة الدفاع الهندية، في معرض إيديكس والذي يقدم فرصة فريدة لمختبرات منظمة البحث والتطوير الدفاعي لعرض أحدث تقنياتها ومعداتها وانظمتها المستخدمة في البر والبحر والجو، وفقا لبيان صادر من السفارة الهندية بالقاهرة اليوم.

وتحت مظلة جناح الهند المتكامل، تشارك منظمة البحث والتطوير الدفاعى في عرض براعة الصادرات الدفاعية الهندية التي تتراوح بين التصميم والإنتاج ثم التطوير.



جناح الهند فى ايديكس 3

وتعمل منظمة البحث والتطوير الدفاعي في المقام الأول في مجال تصميم وتطوير العديد من الأنظمة والتقنيات الحديثة مثل: الصواريخ ونظم الدفاع الجوي القائمة على الصواريخ والطائرات القتالية الخفيفة ودبابات القتال الرئيسية ونظام الأسلحة والطائرات بدون طيار ومضادات الطائرات بدون طيار وقاذفات الصواريخ متعددة الأسطوانات والرادارات والأنظمة البحرية والمنتجات المتعلقة بعلوم الحياة ودعم الجنود.

وقد تم استخدام العديد من الأنظمة والتقنيات التي طورتهامنظمة البحث والتطوير الدفاعي من قبل القوات المسلحة الهندية بعد إجراء تجارب ميدانية واسعة النطاق. ومن خلال هذه العملية، استطاعت هذه الأنظمة الوصول إلى المعايير الدولية وتم تصدير بعضها أيضًا. لقد مكنت منظمة البحث والتطوير الدفاعي الصناعات الهندية من إنتاج أنظمة دفاعية عالية الجودة للتصدير، مما يساعد في إقامة ورعاية علاقات طويلة الأمد مع الدول الصديقة إلى جانب تعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن الداخلي.

ومن خلال معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2023، ستعرض منظمة البحث والتطوير الدفاعي التقنيات الرئيسية التالية..

1) نظام الإنذار المبكر والتحكم المحمول جواً (AEW&C).

2) صاروخ جو-جوأسترا

3) نظام سلاح بيناكا

4) نظام مدفعي مقطور متقدم (ATAGS)

5) دبابة قتالية أرجون Mk 1A

6) نظام أكاش الصاروخي

7) نظام سونار الغواصات (SMS-X)

8) سونار كشف الحركة المحمول (PDDS-X)

9) نظام السونار المدمج المثبت على هيكل السفينة (HMS-X2)

10) نظام التعرف على الصديق أو العدو (IFF).

وبفضل امتلاكها لنطاق شامل من التقنيات والأنظمة التي تفي بمجموعة كاملة من متطلبات الدفاع، تعدمنظمة البحث والتطوير الدفاعيالقوة الدافعة للاعتماد على الذات في قطاع الدفاع الهندي. وتمثل مشاركة منظمة البحث والتطوير الدفاعي في هذه الفاعلية الضخمة التي تقام مرة كل سنتين فرصة للاستفادة من المنتجات والتقنيات والأنظمة العالمية "المصنوعة في الهند" من قبل جميع البلدان الصديقة.

ويتمنى الدكتور سمير كامات، سكرتير البحث والتطوير بوزارة الدفاع ورئيس منظمة البحث والتطوير الدفاعي كل النجاح لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2023 ومواصلة إرث العلاقات الدفاعية بين الهند ومصر، وتعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي، وإيجاد أسواق جديدة لمنتجات منظمة البحث والتطوير الدفاعي على النحو الذي تنشده حكومة الهند.