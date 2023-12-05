شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مهمة لوزير الدفاع والإنتاج الحربى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالعديد من التصريحات المهمة خلال افتتاح معرض "إيديكس 2023".



وزير الدفاع



معرض ايديكس

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