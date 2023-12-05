شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تدعو منتسبيها للمشاركة بانتخابات الرئاسة: واجب وطنى وحق دستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الفترة من 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري، باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لهم.

وحثّ قنديل جميع منتسبي الجامعة من طلاب وأساتذة وموظفين على المشاركة الفاعلة في التصويت، مشددًا على أن ذلك سيسهم في صنع مستقبل مصر، خاصة في ظل المخاطر المحيطة بالبلاد.

وأكد قنديل أن مشاركة الجميع تعكس الوعي بأهمية هذه الانتخابات وتأثيرها على المشهد السياسي في البلاد، داعيًا إلى ضرورة الإدلاء بالأصوات في إطار من الديمقراطية والشفافية.