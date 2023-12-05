شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: التعاون مع أفريقيا لدعم وتطوير صناعة المستحضرات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اليوم الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، فى فعاليات افتتاح المؤتمر العلمي لتنظيم المنتجات الطبية في أفريقيا SCIMRA IV، الذي تنظمه الوكالة الأفريقية للتنمية في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري، وذلك بحضور عدد من قيادات السلطات الرقابيه بالقارة الافريقية.

أكد رئيس هيئة الدواء خلال كلمته بحفل الافتتاح أهمية التوسع في مختلف سبل التعاون المشترك بين الدول الأفريقية فيما يخص دعم وتطوير المنظومة الرقابية، وأن هذا ما توليه هيئة الدواء المصرية اهتمامها خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أهمية العمل على رفع كفاءة السلطات الرقابية، مشيرا الى التجربة المصرية ومحققاتها فى هذا المجال خلال الفترة القصيرة الماضية، وحرصها على الحصول على الاعتمادات الدولية الهامة التي ترسخ الثقة الدولية والإقليمية بالدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة.

كما أكد اهتمام الهيئة برفع كفاءة الكوادر البشرية لديها؛ كونها أهم الأصول القيمة لدي الهيئة، والمؤشر الأساسي للعملية الرقابية بجمهورية مصر العربية.

وأوضح أن مستقبل القارة الأفريقية يعتمد على سواعد أبنائها، وأنهم قادرون على رسم خارطة النهوض والتقدم الشاملة في كافة المجالات، وخاصة في القطاع الدوائي؛ لما يتمتع به من فرص عظيمة في النمو والاستثمار، ولما يمثله من أهمية استراتيجية قصوى كأحد محددات الأمن القومي الصحي بالقارة.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على مد جسور التعاون مع كافة الهيئات المناظرة بالدول الأفريقية في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، والمشاركة فى كافة المحافل الدولية والإقليمية، ودعم نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية بالأسواق الإفريقية.