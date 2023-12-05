شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: إنشاء 7 آلاف كم طرق وتطوير 10 آلاف آخرى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه في 2014 كانت شبكة الطرق الرئيسية بطول 23.5 الف كم و 38 كوبرى نيل و 1500 كوبري / نفق (طرق رئيسية /مزلقانات) و125 ألف كم طرق محلية، وتم إنشاء 7 آلاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30,5 الف كم و تطوير 10 الاف كم من الشبكة الحالية وإنشاء 13 محور جديد، وإنشاء 935 كوبرى ليصبح عدد الكباري 2435 كوبرى/ نفق ورفع كفاءة 41 ألف كم من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة.

ومن المقرر بحلول 2030 سيتم إنشاء 3 آلاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 الف كم وتطوير 4 الاف كم من الشبكة الحالية ليصبح الإجمالى 14 ألف كم ، وإنشاء 21 محورا جديدا لتصبح المحاور 72 محورا وإنشاء 365 كوبرى ليصبح عدد الكبارى 2800 كوبرى / نفق، كما سيتم رفع كفاءة 34 ألف كم الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة، ومن بين الطرق التى تم تطويرها" طريق الصعيد الصحراوى الغربي والطريق الدائرى وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وطريق سفاجا مرسى علم وإنشاء جديد مثل طرق الجلالة وطنطا السنطة زفتى وشبرا بنها الحر والطريق الدائري الإقليمي ومحور 30 يونيو وبني سويف الزعفرانة).

وأشار وزير النقل إلى أنه في يونيو 2014 وجه رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وليس مجرد كوبرى على النيل فقط، مثل محور كلابشة وجرجا وبنها وقوص وسمالوط وغيرها.

كما تم انشاء 28 كوبري أعلى المزلقانات، وتم إنشاء (907) كوبرى / نفق على الطرق الرئيسية، مشيرا إلى رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية وطرق المبادرة الرئيسية حياة كريمة ففي عام 2023 إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 3 آلاف كم.