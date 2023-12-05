الكنيسة ترسم 63 شماسا فى عيد القديس "أبى سيفين" بمدينة الأمل

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، اليوم، قداس عيد الشهيد أبي سيفين بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل.

وعقب صلاة الصلح رسم الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر 63 من أبناء الكنيسة شمامسة فى رتبة إبصالتس.

وشارك في صلوات القداس الآباء كهنة الكنيسة وبعض من كهنة المنطقة وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد، حيث كان الأنبا أكليمندس صلى عشية العيد مساء أمس بالكنيسة ذاتها، وخلالها طَيَّب رفات الشهيد الموجودة بالكنيسة.

وتحتفل الكنيسة القبطية على مدار العام، بثلاثة تذكارات سنوية للقديس أبو سيفين وهى كالآتى:

1- العيد الأول هو عيد استشهاده والذي يوافق يوم 25 هاتور فى الشهور القبطية ويقابله 4 ديسمبر فى الشهور الميلادية.

2- العيد الثانى هو عيد تكريس أول كنيسة له يوم 25 أبيب فى الشهور القبطية ويقابله 1 أغسطس في الميلادية.

3- العيد الثالث هو عيد وصول ذخيرة من رفاته إلى الكنيسة والذي يوافق 9 بؤونة في القبطية و16 يونيو فى الميلادية.

واعتاد أحباء القديس أبوسيفين زيارة الأديرة المقيمة على إسمه بشكل دائم فى عيده وأبرز الأديرة التى يتوافد عليها الكثيرين، هو دير القديس أبو سيفين للراهبات الذى يقع فى منطقة مصر القديمة.