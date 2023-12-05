شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية و"الاتصالات" تبحثان التعاون لدعم التحول الرقمى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعرض الطرفان تعزيز سُبُل التعاون المشترك، في إطار ما تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من دعمٍ لتنفيذ رؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل، والاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وميكنة إجراءات التحقيق والتراسل الإلكتروني، بما يخدم تحقيق العدالة الناجزة، وفق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

رافق رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال الزيارة، المستشار جعفر عبد الرحمن، مدير وحدة التحول الرقمي، المستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، المستشار محمود سمير، والمستشار محمود حمدي، أعضاء وحدة التحول الرقمي.

كان في استقبالهم المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، المهندسة شيرين الجندي، مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، واللواء إيهاب صادق، مستشار الوزير لشئون العلاقات العامة، محمد حنفي، مستشار الوزير للإعلام ، والدكتور المعتز بالله طه،المشرف على قطاع مكتب الوزير، ورنا حته، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسارة فتح الله، المكتب الفني للوزير، والمهندس محمد هلال، مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والتحليلات، وأحمد النجار، مدير مشروع التحول الرقمي للنيابة الإدارية، وفي ختام اللقاء تبادل رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدروع التذكارية.

جانب من الزيارة

بحث تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الاتصالات

تبادل الدروع التذكارية