ارتكبوا 17 جريمة.. سقوط عصابة سرقة أبواب مقابر الموتى في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطلين حال قيامهما بسرقة 17 بوابة حديدية خاصة "بمقابر" إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق بحوزتهما (سلاح أبيض "سنجة" – عدد من الأقفال الحديدية "مكسورة"– مجموعة من الأدوات المستخدمة في ارتكاب نشاطهما الإجرامي – دراجة نارية "تروسيكل").

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 4 بوابات حديدية أخرى خاصة بالمقابر بإحدى القرى بدائرة المركز، كما تم بإرشادهما ضبط البوابات المشار إليها لدى عميلهما " سيء النية" (عامل خردة – مقيم بدائرة المركز).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.