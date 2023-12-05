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قتل أمه وشرب دمها.. تفاصيل جريمة "الابن الدراكولا" في الجزائر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران في الجزائر حكم الإعدام على مواطن قتل والدته وقطع جثتها، ثم شرب دمها.

تعود تفاصيل الجريمة إلى تاريخ 24 يناير 2022 في منطقة عين البيضاء بولاية وهران، حيث قامت الفرقة الجنائية لفصيلة المساس بالأشخاص بإصدار تقرير بخصوص اختفاء المشتبه بها (ب. ف)، وهي سيدة مسنة، وبعد التحقيق اكتشفوا جثتها مدفونة في فناء منزلها.

وعثرت القوات على ثياب ملطخة بالدماء، وتبين أن الابن (ح. ع) هو الجاني.

أقر الابن بارتكاب الجريمة، واعترف أنه قتل والدته بواسطة أدوات حادة مثل الساطور والفأس والمنشار، ثم قطع جثتها وشرب من دمها.

اعترف بأنه أحس بالخوف والهلع بعد ارتكاب الجريمة، فقرر الاستلقاء والنوم، وفي اليوم التالي، استعاد طاقته وقام بدفن جثتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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