النيابة الإدارية تتعاون مع "الاتصالات" من أجل التحول الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

زار المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن رافق رئيس النيابة الإدارية خلال الزيارة المستشار جعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير، والمستشار محمود حمدي، أعضاء وحدة التحول الرقمي.

واستقبل الزوار المهندس خالد العطار - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، والمهندسة شيرين الجندي مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، واللواء إيهاب صادق مستشار الوزير لشئون العلاقات العامة، والأستاذ محمد حنفي مستشار الوزير للإعلام، والدكتور المعتز بالله طه المشرف على قطاع مكتب الوزير، والأستاذة رنا حته معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذة سارة فتح الله من المكتب الفني للوزير، والمهندس محمد هلال مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والتحليلات، والأستاذ أحمد النجار مدير مشروع التحول الرقمي للنيابة الإدارية.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان تعزيز سبل التعاون المشترك، في إطار ما تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من دعمٍ لتنفيذ رؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل، والاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وميكنة إجراءات التحقيق والتراسل الإلكتروني، بما يخدم تحقيق العدالة الناجزة، وفق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وفي ختام اللقاء تبادل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدروع التذكارية.