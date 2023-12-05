محافظ القاهرة: 961 لجنة فرعية تستقبل 8.2 مليون ناخب في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة انتهت من إعداد كل المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8236761 ناخبًا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وأكد محافظ القاهرة، اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة وجميع أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام حيث سيتم المتابعة من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

وحث محافظ القاهرة المواطنين، على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم تكليف اللجان المشكلة من الأجهزة التابعة والمعنية بالعملية الانتخابية بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة.

وشدد على أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.

كما أكد محافظ القاهرة، على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ.

وطالب محافظ القاهرة، هيئة النقل العام، بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة للدفع بالعدد الكافي من الأتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء برفع جميع الإشغالات في محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.