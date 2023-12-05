شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والان مع تفاصيل الخبر
أولا : تعليمات تحرير الاستمارة الإلكترونية.
- يقوم الطالب بتحرير الاستمارة الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الاتى moe-register.emis.gov.eg) وعلى الطالب مراعاة الآتى:
- قبل طباعة الاستمارة، يجب مراجعة وتدقيق بيانته من حيث الاسم رباعيا مطابقا لشهادة الميلاد - الرقم القومى - النوع - الديانة - رقم الهاتف - حالة القيد باقى - مستجد - عنوان الطالب.
- يقوم الطالب برفع صورة شخصية واضحة مقاس 64 بكامل الوجه وتكون ذات خلفية بيضاء وامتداد (jpg) .
- يقوم الطالب بطباعة الاستمارة الإلكترونية ويفضل أن تكون الوان حتى تكون صورة الطالب واضحة.
- تتكون الاستمارة الإلكترونية من 4 أوراق على النحو التالى.
الورقة الأولى: تحتوى على بطاقة تحقيق الشخصية - إخطار الطالب برقم الجلوس - الاحصاء)
الورقة الثانية: الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسى (2023/2022)
الورقة الثالثة: بيانات عن سنوات الامتحانات السابقة - إقرار ولى أمر الطالب بإنه لم يتقدم للامتحان
الورقة الرابعة: تصديق خاص بطلبة المنازل
- يقوم الطالب بملء الفراغات الموجودة بالاستمارة الالكترونية بخط يده.
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