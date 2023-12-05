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تعليمات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

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القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات التعليمية تعليمات تحرير الاستمارة الإلكترونية لطلبة الشهادة الإعدادية استعداداً لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل: 

 

أولا : تعليمات تحرير الاستمارة الإلكترونية.

 

- يقوم الطالب بتحرير الاستمارة الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الاتى moe-register.emis.gov.eg) وعلى الطالب مراعاة الآتى:

 

-  قبل طباعة الاستمارة، يجب مراجعة وتدقيق بيانته من حيث الاسم رباعيا مطابقا لشهادة الميلاد - الرقم القومى - النوع - الديانة - رقم الهاتف - حالة القيد باقى - مستجد - عنوان الطالب.

 

- يقوم الطالب برفع صورة شخصية واضحة مقاس 64 بكامل الوجه وتكون ذات خلفية بيضاء وامتداد (jpg) .

 

- يقوم الطالب بطباعة الاستمارة الإلكترونية ويفضل أن تكون الوان حتى تكون صورة الطالب واضحة.

 

- تتكون الاستمارة الإلكترونية من 4 أوراق على النحو التالى.

 

الورقة الأولى: تحتوى على بطاقة تحقيق الشخصية - إخطار الطالب برقم الجلوس - الاحصاء)

 

الورقة الثانية: الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسى (2023/2022)

 

الورقة الثالثة: بيانات عن سنوات الامتحانات السابقة - إقرار ولى أمر الطالب بإنه لم يتقدم للامتحان

 

الورقة الرابعة: تصديق خاص بطلبة المنازل

 

- يقوم الطالب بملء الفراغات الموجودة بالاستمارة الالكترونية بخط يده.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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