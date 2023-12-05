شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار ممدوح غنيم رئيسًا لشركة مصر للطيران للشحن الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف الطيار ممدوح غُنيم عباس للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، خلفًا للطيار جاسر حسين الذى قدم له المهندس يحيي زكريا الشكر علي فترة توليه رئاسة الشركة.

يذكر أن الطيار ممدوح غُنيم كان يشغل مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى.

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