شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 469 نقطة رصد لخفض ملوثات الجسيمات الصلبة للقضاء على التلوث الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل وطن حكاية، وحكاية مصر نسجتها القيادة السياسية على مدار 10 سنوات مضت، تصدر أولوياتها المواطن، الذى طالما كانت شكواه من الملوثات الصناعية، وهو ما تم وضع خطه للتعامل معها بداية من محطات وشبكات الرصد الانبعاثات الصناعية، وخطط توفيق الأوضاع للشركات.

وتم إنشاء حوالى 121 محطة رصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، و94 منشآة صناعية تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية، و469 نقطة رصد لخفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030، و40 محطة رصد للضوضاء ، 254 نموذج مطور لإنتاج الفحم النباتي تم الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي، و14 مصنعا تم إنشاؤها لإنتاج الفحم النباتي المضغوط، وزراعة 1.450 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية.

واتخذت وزارة البيئة العديد من الإجراءات والتدابير الحد من تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواء، ومنها النجاح المحقق فى منظومة إدارة المخلفات الزراعية قش الأرز وتحقيق وتعظيم القيمة الاقتصادية من استغلالها، حيث تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء وبلغت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية مثل قش الأرز، خلال موسم السحابة السوداء إلى 99% من إجمالى الكميات المنزرعة.