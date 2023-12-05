ضبط صاحب محل يبيع أجهزة ريسيفر لفك شفرات القنوات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث المصنفات القبض على صاحب محل لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمنيرة الغربية.

معلومات وردت اكدتها تحريات العقيد حسام بكير مدير إدارة مباحث المصنفات بالجيزة بإنشاء شخص وإدارته محلًا دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

كما أنه يدير العديد من السيرفرات التى تدعم أجهزة القرصنة، وإدارته لقنوات رقمية تروج لنشاطه غير المشروع.

بتقنين الإجراءات تمكن ضبطه بالمحل وبحيازته 10 أجهزة "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص، وحدة معالجة مركزية محمل عليها "سيرفرات تقديم الخدمة للعملاء، ملفات برامج وسوفت وير خاص بفك الشفرات للقنوات الفضائية"- هاتف محمول يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه.

بمواجهته أقر بأنه مالك المحل وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى وتحرر محضر تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.