إخماد حريق اندلع داخل مصنع كراسي بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

اندلع حريق اليوم الثلاثاء، داخل مصنع كراسي بالقاهرة الجديدة، لتسارع قوات الحماية المدنية لإخماد ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار إجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق ضخم في مصنع بمنطقة التجمع.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى وتمت السيطرة على الحريق.