لبيعها للمواطنين.. النيابة العامة تُسلم 590 طنًا من السكر وسلع أخرى للتموين

محمد اسماعيل - القاهرة - طارق سمير:

تصدت أجهزة الدولة المعنية إلى جرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، وتمكنت من ضبط أطنانٍ من تلك السلع -خمسمائة وتسعين طنًا من السكر، وأربعة وخمسين طنًا من الزيت، ثلاثين منها للزيت المصفى، وثمانية عشر طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها في تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة.

كما أصدرت النيابة قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.